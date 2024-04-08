موعد ذروة الكسوف الكلي بتوقيت القاهرة.. «النهار يتحول إلى ليل»

في الوقت الذي يترقب العالم ظاهرة الكسوف الكلي التي تحول النهار إلى ظلام دامس، يستعد ملايين ممن هم خارج المسار الكلي للكسوف في مصر والوطن العربي لرؤية كسوف الشمس لحظة بلحظة من خلال المنصات الإلكترونية وقنوات البث المباشر، وذلك للاستمتاع برؤية أجرام سماوية تسبح في رقصة معقدة حول بعضها البعض لتتلاقى على خط رفيع يمتد إلى 150 مليون كم، فيسقط ظل القمر على مساحة بسيطة من سطح الأرض فيحدث الكسوف الكلي للشمس.

رؤية كسوف الشمس اليوم

ويقول المهندس عصام جودة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء في حديثه لـ«الوطن»، إنّ كسوف الشمس الكلي لن يشاهد في مصر أو الوطن العربي أو أوروبا بالكامل، إلا أنّه يمنح أكثر من 33 مليون شخص يعيشون في 15 ولاية أمريكية تجربة تحول النهار إلى ليل، ليكون الكسوف الكلي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يكون جزئيًا في أوروبا الغربية والمحيط الأطلسي وأمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ.

وبحسب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك يعتمد حدوث الكسوف على الشروط الفلكية والجيوفيزيائية، مثل مسار القمر والشمس والأرض وزواياها المتباينة، ومن بين الظواهر الفلكية التي تشمل الكسوفات الشمسية والقمرية، تظهر دورة ساروس كواحدة من أهم الدورات الفلكية التي تحدث بانتظام على فترات زمنية محددة، إذ تتأثر دورة ساروس بالتداخل المعقد لحركة القمر والأرض والشمس، وتضم الظواهر الكسوفية المُتكررة بشكل دوري.

موعد ذروة الكسوف الكلي

وتنقل الجمعية المصرية لعلوم الفلك الصورة حية من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية على فيس بوك الساعة 8 مساءً، إذ يبدأ كسوف الشمس في الساعة 06:38 مساءً بتوقيت القاهرة، ويصل كسوف الشمس الكلي ذروته العظمى الساعة 08:17 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيستمر الكسوف الكلي لمدة 4 دقائق و28 ثانية وسيكون مرئيًا ضمن مسار يبلغ عرضه 198 كيلومترًا، وينتهي الكسوف في شكله الكلي فوق المحيط الساعة 09:55 مساءً.

وبعد نهاية الكسوف في شكله الكلي، يتبقى بعد ذلك الكسوف في شكله الجزئي وسيكون آخر مكان على سطح الأرض يرصد نهاية الكسوف الجزئي عند الساعة 10:52 مساءً بتوقيت القاهرة.