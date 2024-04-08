ما صحة حديث العتق في آخر ليالي رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حديثًا مفاده أنّ آخر ليلة من رمضان تعتِق أكثر من كل ليلة، ما أثار تساؤلات حول صحّة هذا الحديث.

دار الإفتاء تجيب

وفي هذا الصدد، أوضح الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ الحديث المذكور «فيه كلام كثير عند السادة المحدثين أهل الحديث».

وأشار العوضي، خلال بث مباشر لـ«الوطن» إلى وجود أحاديث نبوية أخرى تدل على أنّ كل ليلة من ليالي رمضان فيها عتقاء من النار، مثل حديث: «إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة».

ختام رمضان بتوبة صادقة

ودعا العوضي، جميع المسلمين إلى أن يختموا هذا الشهر الكريم بتوبة صادقة وعمل صالح وصلاة متقبلة.

يُذكر أنّ الحديث المذكور في شأن فضل آخر ليلة من رمضان ضعيف السند، فقد أخرجه ابن ماجه في سننه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه راوٍ ضعيف هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.