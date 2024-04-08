مصر ترسل أكثر من 90 شاحنة في معبر العوجة تمهيدا لدخولها قطاع غزة

قال أيمن عماد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر العوجة، إنّ وقتا طويلا يُهدر بسبب القيود الإسرائيلية التي فُرضت على شاحنات المساعدات التي تعبر من خلال معبر رفح، حيث أرسلت الدولة المصرية أكثر من 90 شاحنة لمعبر العوجة.

وأضاف «عماد»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «السيارات والشاحنات القادمة من تجاه معبر رفح تصطف لبضعة كيلومترات انتظارا لدخولها إلى منفذ العوجة من الجهة الإسرائيلية لتخضع عملية التدقيق».

وتابع: «هذه السيارات تنتظر يوميا قبل دخول منفذ العوجة الإسرائيلي محملة بالمواد الإغاثية والمواد الغذائية والإيوائية وغير ذلك من جميع ما يتطلبه المواطن الفلسطيني في محنته الحالية، ولكن إهدار الوقت الطويل يعرقل عملية إدخال المساعدات ويقلل أعداد الشاحنات التي تدخل الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح».