«تم البدر بدري، والأيام بتجري.. والله لسه بدري يا شهر الصيام»، تلك الأغنية التي تصدح في مختلف الشوارع والمنازل، مع اقتراب موعد أذان الفجر اليوم 9-4-2024 آخر أيام رمضان في القاهرة والمحافظات، الذي يعلن بدء صيام آخر أيام شهر رمضان المبارك، بعدما كشفت دار الإفتاء، أنّ اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان 2024، وأنّ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر اليوم 9-4-2024 آخر أيام رمضان في القاهرة وجميع المحافظات، فضلًا عن عدد ساعات الصيام، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها طوال أيام الصيام.

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم الثلاثاء 30 رمضان 2024 في تمام الساعة 4:05 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و43 دقيقة.

أذان الفجر في مطروح اليوم

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 فإنّ موعد أذان الفجر في مطروح اليوم يأتي في تمام الساعة 4:18 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و38 دقيقة.

أذان الفجر في الضبعة اليوم

ويحل أذان الفجر في الضبعة اليوم الموافق آخر أيام الصيام، في تمام الساعة 4:14 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام 14:37 ساعة.

أذان الفجر في سيوة اليوم

ويرفع أذان الفجر في سيو اليوم الثلاثاء الموافق وقفة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 4:29 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14:32 ساعة.

أذان الفجر في أسوان اليوم

وفيما يخص موعد أذان الفجر في أسوان اليوم الثلاثاء 9-4-2024 فإنّه يأتي في تمام الساعة 4:08 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14:20 ساعة.

أذان الفجر في قنا اليوم

ويوافق موعد أذان الفجر في قنا اليوم آخر أيام رمضان الساعة 4:06 مساءً، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14:24 ساعة.

أذان الفجر اليوم في مصر اليوم

وتتغير مواقيت أذان الفجر في مصر اليوم الثلاثاء عن الأمس، إذ تأتي مواعيد صلاة الفجر مبكرًا دقيقة أو دقيقتين وفقًا لكل محافظة على حدة.