الصور الأولى من الكسوف الكلي للشمس.. ظلام دامس بالعالم لمدة 4 دقائق

4 دقائق كاملة من الظلام الدامس، عاشها سكان الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؛ إذ يتحرك الكسوف عبر أمريكا الشمالية ويسافر عبر المكسيك، عبر الولايات المتحدة من تكساس إلى ماين، وخارجا عبر ساحل المحيط الأطلسي في كندا، في ظاهرة رائعة لن يعيشها سكان هذه الولايات سوى مرة واحدة بالعمر.

أول صور للكسوف الكلي للشمس

ورصدت «الوطن» صورا من كسوف الشمس الكلي عبر البث المباشر لوكالة ناسا، من سماء مدينة مازتلان المكسيكية، ويعتبر هذا الكسوف هو الأول لعام 2024.

موعد نهاية كسوف الشمس الكلي

ويقول المهندس عصام جودة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفل، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ الكسوف الكلي استمر لمدة لمدة 4 دقائق و28 ثانية، وكان مرئيًا ضمن مسار يبلغ عرضه 198 كيلومترا، وينتهي في شكله الكلي فوق المحيط الساعة 09:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

وبعد نهاية الكسوف في شكله الكلي، يتبقى بعد ذلك الكسوف في شكله الجزئي، وسيكون آخر مكان على سطح الأرض يرصد نهاية الكسوف الجزئي عند الساعة 10:52 مساءً بتوقيت القاهرة.

وبحسب المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فإنّه عند حدوث كسوف الشمس الكلي يجري رؤية الغلاف الجوي للشمس المعروف بتسمية «الإكليل أو الهالة»، وتتكيف عين الراصد سريعا مع مستوى الضوء المنخفض الجديد ومع تكيف العين فإن هالة الشمس تصبح مرئية.

وأوضح أن هذه الهالة تتكون من غاز في غاية السخونة مشحون كهربائيا – البلازما - تبلغ حرارتها 2 مليون درجة مئوية، وتمتد ملايين الكيلومترات إلى الخارج نحو الفضاء.

وأثناء الكسوف الكلي عندما أظلمت السماء شوهد كوكب الزهرة الأكثر سطوعا على أحد جانبي الشمس، وعلى الجانب الآخر شوهد ثاني ألمع كوكب «المشتري» وكوكب عطارد والمذنب بونس بروكس، الذي يمكن رؤيته إذا كان ساطعا بما فيه الكفاية؛ إذ يشاهد بين المشتري والشمس، لكن أقرب إلى الأول؛ نظرا لأن المذنب يدور حول الشمس مرة كل 71 عاما لذا فهذه فرصة نادرة لرؤيته.