تعمل إيه لو اتسحبت الفيزا منك خلال أيام العيد؟.. اعرف أفضل حل

يستخدم ملايين المواطنين ماكينات الصراف الآلي، للسحب النقدي والإيداع بشكل يومي، وأحيانًا يتعرض البعض لمشكلة سحب الكارت البنكي في الـATM، نتيجة عطل في الماكينة أو تصرف خاطئ من العميل.

ماذا تفعل في حال سحب الفيزا داخل الـATM؟

وعندما تُسحب الفيزا البنكية من ماكينات الصراف الآلي يحاول العميل معرفة ماذا يفعل، وخاصة في حال حدوث ذلك خلال إجازة عيد الفطر، مع وجود إقبال كبير على الـATM، في هذه الفترة، ونرصد في السطور التالية كيفية استعادة الكارت البنكي وما أفضل حل في هذه الحالة؟

- الاتصال بالبنك الخاص بالعميل مباشرة عبر الخط الساخن وإخبار خدمة العملاء بما حدث والموعد ومكان ماكينة الصراف الآلي.

- يمكن طلب من خدمة العملاء إيقاف الكارت أو استخراج آخر جديد.

- استعادة الكارت البنكي من فرع البنك بعد إجازة العيد.

- ولكن الحل الأفضل هو تحويل الأموال المرغوب فيها إلى حساب آخر لك أو لأحد أفراد أسرتك أو المقربين لك عن طريق التطبيقات البنكية أو الإنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، وسحب الأموال لك.