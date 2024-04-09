16 إجراء حكوميا لاستقبال عيد الفطر.. تأمين ساحات الصلاة وتطهير المساجد

مع دخول عيد الفطر 2024 تعمل الحكومة على اتخاذ ما يلزم من تدابير، لاستقبال عيد الفطر، وتقديم خدمة مناسبة للمواطنين خلال أيام الإجازة، ومنع أي تجاوزات.

وفي هذا الصدد، اتخذت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات والجهات الخدمية، عدة إجراءات وفق تقرير لها، ومنها ما يلي:

- قيام مديريات التموين بحملات مستمرة على المحلات والأسواق؛ لضبطها ومراقبتها ومتابعة جودة السلع، واتخاذ إجراء حيال المخالفين.

- قيام الجهات الخدمية بتشكيل فرق طوارئ جاهز؛ لإصلاح أي أعطال في المرافق والخدمات خلال أيام العيد.

تطهير محيط المساجد

- متابعة تجهيز محيط المساجد الكبرى لأداء صلاة العيد، وتأمين ساحات الصلاة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.

- متابعة استعدادات الحدائق والأماكن العامة أمام الجمهور.

- العمل على تطوير الميادين والشوارع، وإزالة القمامة أولا بأول للحفاظ على الشكل الحضاري.

- متابعة عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومواجهة الغلاء في الأسعار.

- متابعة توفير السلع التموينية والبترولية، والرقابة على جميع المخابز بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة أيام العيد.

مواجهة مخالفات البناء

- التصدي للبناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعديات على أراضى الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة الإجازات.

- إلغاء الإجازات للقيادات المحلية، وجدول حضور تبادلي لقيادات المحافظات المتواجدين على رأس العمل أثناء إجازة العيد.

- تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمحافظات للتعامل مع ما يطرأ من أحداث أولا بأول.

- إزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن، وإزالة الاشغالات.

- متابعة المتغيرات المكانية لإزالة التعديات في المهد طوال إجازة العيد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإزالتها فورًا.

- رفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال الحالات المرضية.

- التنسيق مع مرفق الإسعاف على مستوى المحافظات، بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع.

- توفير المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال اللازمة في المستشفيات.

- متابعة مواقف السيارات النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص خلال إجازة العيد، وانتظام العمل وفقًا لتعريفة النقل المعتمدة.