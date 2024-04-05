ينتظر المسلمون الاحتفال بقدوم عيد الفطر مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، ويستعرض «الوطن» في الفقرات التالية أماكن وموعد صلاة عيد الفطر في أبو ظبي 2024.

وتحرص دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في أبو ظبي، على نشر أماكن ومواعيد صلاة عيد الفطر في أبو ظبي، حتى تسهل على مواطنيها حضور الصلاة في وقتها.

أماكن وموعد صلاة عيد الفطر 2024 في أبو ظبي

حدد مجلس الوزراء الإماراتي، أن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري، سيكون يوم 29 رمضان، الموافق الاثنين 8 أبريل 2024، ويتواصل حتى نهاية يوم السبت 12 أبريل، ويكون يوم الأحد 13 أبريل إجازة رسمية.

كما تختلف موعد صلاة عيد الفطر من محافظة لأخرى، إلا أنه يمكن تحديد موعدها في أبو ظبي، والتي ستكون في تمام الساعة 6:00 صباحا.

أماكن صلاة عيد الفطر في أبو ظبي 2024

تحرص الإمارات العربية المتحدة، مع اقتراب عيد الفطر، على التحضير له بشكل مميز، من تنظيم أماكن العبادة والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد، ومن المقرر أن تقام الصلاة في محافظة أبو ظبي لعام 2024، في جامع الشيخ زايد الكبير، وهو من أشهر المساجد في هذه المنطقة، ويجمع أعدادا كبيرة من المصليين، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات «وام».

مظاهر عيد الفطر 2024 في أبو ظبي

مع قدوم أول أيام عيد الفطر، تستعد جميع للاحتفال في أبو ظبي، من خلال تحضير أطباق لذيذة، وشراء ثياب جديدة، واتباع السنة النبوية الخاصة بمناسبة عيد الفطر من التطيب وزيارة الأقرباء ومشاركة التبارك والتهاني بين الأصدقاء.