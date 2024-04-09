8 دول منها 4 عربية لم تتحرّ هلال شوال.. متى تحدد موعد عيد الفطر 2024؟

اختلفت الدول العربية والإسلامية في موعد صيام شهر رمضان، ففي الوقت الذي صامت أغلب البلدان في 11 مارس الماضي، كانت هناك 8 دول أخرى بدأت صيامها في 12 مارس، وهو ما تسبب في اختلاف موعد استطلاع هلال شهر شوال.

دول عربية استطلعت هلال شهر شوال أمس

وأعلنت غالبية الدول العربية أمس الاثنين، استطلاع هلال شهر شوال المبارك، مؤكدة تعذر رصد الهلال وبالتالي فأن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو الأربعاء 10 أبريل.

وهذه الدول هي: «مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت واليمن، والسودان، والعراق، وسوريا، بالإضافة لبنان، وفلسطين، والجزائر وتونس، وجيبوتي».

متى تحدد 8 دول موعد عيد الفطر المبارك؟

وبسبب اختلال موعد بدء الصيام، اختلف موعد استطلاع هلال شهر شوال، إذ أنّه في 8 دول يكون اليوم الثلاثاء هو الـ29 من شهر رمضان المبارك، وبذلك سيتم استطلاع هلال العيد اليوم في الدول الآتية:

أستراليا

ماليزيا

إندونيسيا

سلطنة بروناي

إيران

ومن الدول العربية التي تستطلع هلال شهر شوال اليوم، سلطنة عمان، وليبيا والمغرب والأردن.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

وبحسب معهد الفلك الدولي، فأنه يستحيل رؤية هلال شهر شوال يوم الاثنين 8 أبريل، بسبب وجود اقتران سطحي يمنع رؤيته، وبالتالي يوم الثلاثاء سيكون مر 24 ساعة على مولد هلال شهر شوال، ويمكن رؤيته بالعين المجردة.

وبذلك فأن الدول التي تستطلع هلال شهر شوال المبارك اليوم الثلاثاء، سيكون فيها بالإمكان رؤية الهلال، بينما يحل موعد عيد الفطر الأربعاء.