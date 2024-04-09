خبير سياسي: وجود رئيس وزراء فلسطين وممثلي حماس بالقاهرة له دلالة مهمة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير سياسات دولية، إن لقاء مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشير إلى وجود أمل أكبر وتقدم أفضل في تسريع المفاوضات بشأن الأوضاع في غزة.

دور مصر كبير ومهم للقضية الفلسطينية

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن دور مصر كبير ومهم للقضية الفلسطينية، والرئيس السيسي في استقباله لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى يعبر عن رمزية مهمة.

وتابع: «ففي الوقت الذي موجود فيه وفد من حماس في مفاوضات ماراثونية بوجود الأمريكيين والقطريين وممثلي حركة حماس في القاهرة، وفي الوقت نفسه تستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني، وهذه رمزية يقدمها الرئيس السيسي للعالم بأن السلطة الفلسطينية وممثلي غزة موجودين في القاهرة».

موقف متناغم مع الأردن وفرنسا

ولفت إلى أن العمل الدبلوماسي الرائع وتكليف الرئيس السيسي لإدارة الأزمات بإدارة هذا المشهد في موقف متناغم مع الأردن وفرنسا، والتحول الأوروبي نتيجة لما قدمته مصر من توضيحات مستندة على القانون الدولي.