أحمد موسى يشيد بخطة تأمين المحلات والشوارع في جميع أنحاء مصر

أشاد الإعلامي أحمد موسى، باستعدادات وزارة الداخلية لوضع خطة لتأمين المحلات والشوارع داخل المحافظات المختلفة، مع قرب حلول احتفالات عيد الفطر المبارك.

توفير الأجواء الآمنة لجميع السائحين

وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «مصر بلد كبيرة وشعب عظيم ولابد من توفير هذه الأجواء الآمنة لجميع السائحين والمصريين الذي يتوافدون بين المحافظات في الداخل حفاظًا على الأمن القومي للبلاد».

وتابع: «فنادق مصر دلوقتي كاملة العدد، بين فنادق العلمين والقاهرة والجيزة وشرم الشيخ، لأن الأمن والأمان مهم جدًا، ده الشوارع مفيش فيها موضع لقدم واحد، والمحلات بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح».

تفاصيل احتفالات عيد الفطر المبارك

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل احتفالات عيد الفطر المبارك أيام شبابه، قائلاً: « ليلة العيد زمان الناس مكانتش بتنام، وكنا بنقعد وإحنا صغيرين مع العائلات عندنا في البلد عشان نعمل كحك العيد والغريبة وغيره».

وأردف: «الترابط ده في القرى وانتقل للريف وكل المناطق، وبقى اللي بيحصل عندنا في الريف موجود في المناطق الشعبية دلوقتي، ربنا يديمها بألف خير وصحة وسلامة بين كل الناس، رمضان جري وشهر كريم».