أطفال سنة أولى صيام.. «تعبنا وفرحتنا كانت في انتهاء اليوم»

نظرات تحمل معان الفخر والقوة، وفرحة كبيرة سيطرت على والديّ بعض الأطفال الذين استطاعوا استكمال صيام شهر رمضان المبارك في «سنة أولى صيام»، وهو ما دفع الآباء إلى مكافأة أطفالهم بمختلف الطرق، رغبةً منهم في تشجيعهم على الصيام خلال السنوات المقبلة، فضلًا عن تعريفهم فضل الصيام عند الله سبحانه وتعالى.

بداية صيام الأطفال

رغبة قوية تنتاب الأمهات لتعلم أطفالهن آداب الصيام منذ صغرهم، وهو ما حدث مع عبير الدابي والدة أحد الأطفال «سيف»: «معايا 5 أولاد أكبر من سيف وكنت ببدأ أعلمهم الصيام من سن 6 سنين لكن سيف بدأ الصيام على طول من غير ما يفوت يوم عشان شايفنا كلنا صايمين وحب يقلدنا وأنا كنت كل يوم أديه حاجة حلوة كتشجيع ليه» وفق حديثها مع «الوطن».

منذ الساعة العاشرة صباحًا، كان يبدأ يوم الطفل سيف أحمد مختار صاحب الـ8 سنوات، خلال شهر رمضان المبارك: «من زمان عايز أصوم رمضان كامل بس بابا كان بيخليني لحد الضهر والسنة دي مرضيتش أفطر خالص عشان بكون فرحان على الفطار مع قرايبنا» وفق تعبيره.

على الرغم من مشقة الصيام وتعب اليوم حتى الإفطار، وهناك العديد من الأشخاص الكبار لا يتحملون هذه المشقة، إلا أن الطفل مازن أحمد، صاحب الـ8 سنوات، رفض أن يفطر حتى ولو يومًا واحدًا خلال شهر رمضان المبارك، مما جعل والده يشعر بحالة من الفخر والفرحة لقوة إرادة فلذة كبده.

مكافأة الأطفال بعد استكمال الصيام

بعد قضاء منتصف شهر رمضان المبارك، دون أن يفطر الطفل «مازن»، قرر والده أن يكافئه بفسحة إلى مدينة الملاهي بناءً على رغبة الطفل: «بابا خدنا في يوم بعد الفطار عشان يفرحني إني صومت أيام كتيرة من غير ما أفطر وروحنا الملاهي وكنت فرحان جدا وأنا مش هفطر شهر رمضان تاني» حسبما ذكر الطفل.

وهو ما فعله أيضًا الطفل آدم محمد صاحب الـ7 سنوات، الذي استكمل صيام شهر رمضان المبارك للمرة الأولى: «السنة اللي فاتت كنت بصوم بس مبكملش اليوم خالص وحبيت السنة دي أكمل صيام الشهر للآخر وماما كانت دايما تشجعني إني أكمل حتى لو جيت تعبت في آخر اليوم بتوعدني بحاجات بحبها وبتكلمني أن ربنا هيحبني أكتر كدا وكنت بكمل ولو لقيت نفسي تعبت بنام شوية ومقولش إني تعبان من الصيام» هكذا عبر.

إصرار الأطفال على الصيام، قابله الآباء بكلمات وهدايا تشجيعية لهم حتى يشعروا بفرحة الصيام: وهو ما فعله عبدالحميد السيد، معلم لغة عربية: «بحفظ قرآن والأطفال اللي كانت بتجيلي كنت بكلمها عن فضل الصيام عند الله سبحانه وتعالى وكنت بعمل لوحة كبيرة للي هيكمل اليوم للآخر ونشوف هديته أيه سواء حلويات أو فلوس.. دايمًا شايف الأطفال دول أولادي وواجبي أشجعهم وأرشدهم»، موضحًا أن هناك أطفال كثيرين استجابوا له وأكملوا صيام الشهر للنهاية.