7 علامات في القدمين تنذر بأمراض خطيرة.. احذر تجاهلها

في بعض الأحيان تظهر بالجسم علامات لا نلاحظها، رغم أهميتها في تزويدنا بمعلومات مهمة عن حالتنا الصحية، ومنها ما يظهر على القدم التي تمثل مرآة تعكس أمراضا خطيرة لا تحتمل الإهمال في علاجها، ما يقودنا لتوضيح عدة علامات بالقدمين، تعد مؤشرا للإصابة بمرض خطير.

علامات بالقدمين تشير إلى أمراض خطيرة

مظهر القدم يساعد الأطباء على تشخيص بعض الأمراض المتعلقة بالكبد بفضل ظهور كدمات زرقاء أو انتفاخات ناتجة عن عدم قدرة الجسم من التخلص من الماء، ما يشير إلى تعرض الكبد للتليف، بحسب الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة والكبد بجامعة عين شمس، الذي حدد خلال حديثه لـ«الوطن» عدة علامات تشير إلى الإصابة بمرض الكبد، نلخصها في النقاط الآتية:

1. ظهور بقع بنية أسفل القدمين

تكون هذه علامة على ضعف الدورة الدموية وعدم وصول الدم للأطراف السفلية من الجسم، وعادةً ما تنتج هذه المشكلة عن تليف الكبد.

2. الكعب المتشقق

تشير هذه العلامة إلى نقص فيتامين «B3» أو نقص في أحماض «أوميجا 3»، وهو ما يستدل به على وجود خلل في وظائف الكبد، إذ أن يعد هذا الفيتامين في حالته الطبيعية، مسؤولا عن امتصاص هذه الأحماض الدهنية.

3. حكة القدم

من أهم الأعراض التي يعاني منها مرضى الكبد، خلال المراحل الأخيرة من المرض، وعادةً ما تكون أسفل القدم وتشير إلى خلل في إفراز الصفراء في الكبد، وتراكم «الهيستامين» الذي يثير الخلايا العصبية الحسية، ما يسبب الحكة.

4. دوالي القدم

يشير ظهور الدوالي في الساق أو كاحل القدم إلى عدم قدرة الكبد على تنظيم هرمون «الاستروجين» بشكل صحيح، ما يسبب توسيع الأوعية الدموية وظهور الدوالي.

5. تورم القدمين

لا تتعلق هذه العلامة بالكبد فقط، بل قد تدل على خلل في وظيفة الكلى، نتيجة زيادة الأملاح بالجسم وعدم قدرته على التخلص من الماء، ويزداد الأمر صعوبة عندما يتوقف الكبد عن العمل بشكل صحيح، إذ يتسبب في تركز السوائل والسموم في القدمين.

6. شحوب الأظافر

يتغير لون الأظافر نتيجة تليف الكبد، ففي هذه الحالة تكتسب الأظافر لونا رماديا أو أصفر شاحبا، وفي بعض الحالات تتكسر الأظافر، وهو ما يعد دليلا على الإصابة بأورام الكبد.

7. الإحساس بالوخز

ينتج عن فيروس التهاب الكبد الوبائي «C» بعض الأعراض مثل الشعور بالوخز في القدمين والتنميل، وهذه الحالة شائعة بسبب اعتلال الأعصاب المحيطية نتيجة خلل في نشاط الكبد.