الشيخ رمضان عبد المعز: إعلان الفرحة والبهجة في العيد عبادة وطاعة

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن رمضان انتهى وجاء العيد، وعلى المسلم أن يعلن الفرحة والبهجة والسرور في هذا اليوم العظيم، فالفرح طاعة لله عز وجل، فقد قال في كتابه: «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا».

فضل الله علينا عظيما

وأضاف عبدالمعز، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، أن فضل الله عظيم، فقد بلغنا رمضان وأعاننا على صيامه، مؤكدًا أن من يتعبه الصيام له فدية إطعام مسكين، كما قال الله في كتابه: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»، ولهذا فقد أدى طاعة هو الآخر، مشيرًا إلى أن من صام بأمر الله مأجور، والذي لم يصم بأمر الله فهو مأجور أيضًا، وهو امتثال لأمر الله.

العيد يوم فرحة

وتابع: «يجب أن نفرح في يوم العيد، ويحرم صوم غرة شهر شوال، لأنه يوم فرح وبهجة وسرور وإعلان الخير»، مؤكدًا أن يوم العيد هو للبس أحسن الثياب وأجملها، يغتسل المسلم ويخرج من منزله ويذهب لصلاة العيد، فلما دعى رسول الله لصلاة العيد قال ليخرج الجميع للصلاة.