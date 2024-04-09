إنهاء تجهيزات العرض الخاص لفيلم «شقو» بحضور أبطاله

انتهى القائمون على تنظيم العرض الخاص لفيلم «شقو» من كل التجهيزات الخاصة، لاستقبال أبطال وصناع العمل، خلال الدقائق القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم لأول مرة في تمام الساعة العاشرة مساءا.

فيلم شقو تدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، يسرا.