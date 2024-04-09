رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

إنهاء تجهيزات العرض الخاص لفيلم «شقو» بحضور أبطاله

كتب:

أحمد عبدالرحمن
09:12 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
فيلم شقو

فيلم شقو

انتهى القائمون على تنظيم العرض الخاص لفيلم «شقو» من كل التجهيزات الخاصة، لاستقبال أبطال وصناع العمل، خلال الدقائق القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم لأول مرة في تمام الساعة العاشرة مساءا.

فيلم شقو تدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

 

ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، يسرا.

اقرأ المزيد:

شلة أصدقاء خارجين على القانون.. قصة فيلم شقو المنتظر عرضه في موسم عيد الفطر

فيلم شقو يفتتح موسم أفلام عيد الفطر الثلاثاء المقبل

دينا الشربيني تكشف تفاصيل دورها في فيلم شقو قبل عرضه بعيد الفطر

برومو فيلم شقو يتخطى حاجز 6 ملايين مشاهدة في 24 ساعة

الأكشن والرومانسية عنوان برومو فيلم «شقو» لـ عمرو يوسف ومحمد ممدوح
بقلم أحمد عبدالرحمن