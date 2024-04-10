ملخص أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسلات الأطفال في رمضان (فيديو)

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسلات الأطفال خلال الموسم الرمضاني 2024.

مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث

في الحلقة 30 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث، ظهر يحيى للأمير بدر الجمالي، وحذّره مما يفعله التجار من سرقة للقمح وأنّه سيصل بهم الحال إلى المجاعة، وعندما سمع الأمير هذا الأمر يخرج للسوق ويعاقب التُجار على فعلتهم، كما يأمرهم ببيع القمح للمواطنين بثمن زهيد.

مسلسل نور والكوكب السعيد

أما الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل نور والكوكب السعيد، بدأت بحديث والدة زهرة مع مدير المدرسة عن سبب خسارة زهرة في مسابقة التمثيل، وترد المديرة عليها، بأنّ الطالبة نونا تمتلك جماهيرية كبيرة وهذا يفيد المديرة، وتنزعج والدة زهرة من الرد وتهدد المديرة بفضح المدرسة.

مسلسل نورة

بدأت أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل نورة، بظهور مدير المدرسة وهو يأمر نور بفتح حقيبته، ليكتشف أنّ الحقيبة بها هواتف أصدقائه التي سُرقت، وتظهر نورة وتحاول الدفاع عن شقيقها، لكن المدير يرفض وتذهب نورة وتهتم يارا بسرقة التليفونات، وفي نفس اللحظة تظهر صديقة لهما وتخبره بعملها من فعل ذلك الأمر.