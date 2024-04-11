5 آلاف خبير من 100 دولة يناقشون مستقبل الطيران في مايو المقبل

يُشارك 5 آلاف خبير وقائد طيران من 100 دولة حول العالم، في منتدى الطيران المستقبلي «FAF» بالرياض لبحث أهم التحديات التي تواجه قطاع الطيران، وإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز التواصل العالمي في الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024.

قضايا سلسلة التوريد في التصنيع على مائدة منتدى «2024 FAF»

ويُركز منتدى FAF 2024 على قضايا سلسلة التوريد في التصنيع، وقيود القدرة، وتطوير رأس المال البشري، وزيادة التواصل العالمي لحل المشكلات والأزمات الطارئة التي تواجه القطاع، وفرص الاستثمار والنمو والابتكار التي يتمّ إنشاؤها في جميع أنحاء السعودية.

قيادات الشركات المصنعة العالمية الكبرى تشارك في منتدى «2024 FAF»

ويُشارك في المنتدى قيادات جميع الشركات المصنعة العالمية الكبرى، والشركات الجوية، ومشاريع الرؤية السعودية 2030، وقيادات للمطارات والملاحة الجوية بجميع أنحاء المملكة، وتطوير استراتيجية الطيران العربي، وتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز الطيران الرائد في الشرق الأوسط.