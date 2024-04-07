استقرار أسعار البانيه اليوم في الأسواق.. إليك التفاصيل

شهدت أسعار البانيه اليوم في الأسواق استقرارا كبيرا، وسط حالة من الإقبال على شراء الدواجن البيضاء والبط، خاصة مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك.

أسعار البانيه اليوم

وسجّل سعر كيلو البانيه اليوم ما بين 210 حتى 228 جنيها في الأسواق، في حين تختلف أسعار المنتج بحسب الأماكن المباع فيها السلعة، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدوجن بالغرف التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء

وأضاف «السيد» في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 7-4-2024 بالمزرعة، ما بين 90 لـ98 جنيه لكيلو الدواجن تسليم ارض المزرعة، في حين يضاف إليها كلفة النقل، وهامش الربح قبل البيع للمستهلك، ليصل إلى المستهلك النهائي بسعر 99 جنيها كحد أدنى، في حين تختلف الأسعار من منطقة لأخرى.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الدواجن البيضاء اليوم، وفقا للمعلن من قبل بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجّل سعر كيلو الفراخ البيضاء سعرا متراوحا بين 97 لـ 100 جنيه.

سعر الفراخ البلدي اليوم

هذا وتراوحت سعر الكيلو الفراخ البلدي بين 125 جنيها.

سعر كيلو البط البلدي

تراوح سعر كيلو البط البلدي بين 128 حتى 135 جنيها.