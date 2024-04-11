أحمد فهيم: أنا ونيللي كريم بينا «كيميا فنية».. وسعيد بردود الفعل على فراولة

أعرب الفنان أحمد فهيم عن سعادته بردود الفعل التي وصلته حتى الآن عن مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الذي تم عرضه في رمضان 2024، لافتًا إلى أنه يعتبر نفسه محظوظًا هذا العام لأنه يعمل مع نيللي كريم للمرة الثانية على التوالي بعد مسلسل «عملة نادرة» رمضان الماضي.

وقال فهيم في تصريحات لـ«الوطن»: «نيللي كريم فنانة جميلة وكبيرة وفي منتهى الخُلق، وفرضت جو جميل في اللوكيشن على الناس كلها، ولي الشرف والحظ أن يجمعنا عمل واحد، خاصًا مع وجود كيمياء تجمعنا سويًا».

وأبدى أحمد فهيم سعادته عن ردود الفعل التي يستقبلها منذ انطلاق عرض مسلسل «فراولة» في موسم رمضان 2024، مؤكدًا أن الضحك على المواقف من الأمور التي تسعد كل فنان قائم على هذا العمل، خصوصًا حرص الجمهور على مراقبة الحلقات يعد ذلك نجاح للمسلسل.

كواليس العمل

قال «فيهم» إنَّ أسرة مسلسل فراولة تحولوا إلى عائلة واحدة، والكواليس تسودها الود والدفء: «الكواليس ممتازة، وجميع الفنانين متفاهمين للغاية وفي حالة انسجام، وينعكس هذا بدوره على الشاشة ويلمس الجمهور كيف أصبحنا أسرة واحدة، ونحاول أن نقدم شيء يظهر بشكل جيد يجعل الجمهور سعيد في شهر رمضان المبارك».