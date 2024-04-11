هل يجوز صيام الأيام البيض بنية القضاء؟.. الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال هل يجوز صيام الأيام البيض بنية القضاء؟ بالتزامن مع ثاني أيام شهر شوال وصيام الستة البيض، إذ يأتي هذا السؤال في أذهان الكثير من المسلمين بعد نهاية شهر رمضان المبارك خاصة النساء منهم، وذلك لرغبتهم في استكمال الصيام في شهر شوال بعد انقضاء رمضان، ولكن يكون عليهم أيام تستوجب القضاء.

هل يجوز صيام الأيام البيض بنية القضاء؟

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ردًا على سؤال هل يجوز صيام الأيام البيض بنية القضاء؟ إنَّه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض؛ فيقضي في شوال ما فاته من رمضان، ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، لكن الأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.

وأضافت الإفتاء، خلال إجابتها عن سؤال هل يجوز صيام الأيام البيض بنية القضاء؟ أنَّه إن استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر قبل صيام الست من شوال فهو أفضل؛ لحديث «دَيْنُ الله أحقُّ أن يُقضَى»، موضحة أنه يمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية.

صيام الأيام البيض بنية القضاء

وأوضحت الدار أنه إذا صامت المرأة ما عليها من أيام رمضان، وكان ذلك ستة أيام فأكثر، فقد حُسِبَ لها أنّها قد صامت الست من شوال، وضربت الدار مثالاً على ذلك بمن دخل المسجد ليصلي صلاة الظهر، فتُحسب له صلاة تحية المسجد أيضاً، وذلك من فضل الله الواسع.

ولفتت الإفتاء إلى أنَّ الأفضل هو إفراد كل منهما عن الآخر، مراعاةً لخلاف المذاهب الأخرى، وتكثيرًا للعمل الصالح، مؤكدة على إمكانية صيام الأيام الستة من شوال وتأخير قضاء ما فات من رمضان، بشرط الانتهاء من قضاء جميع الأيام قبل حلول شهر رمضان التالي.

فضل صيام الأيام البيض

وفيما يخص فضل صيام الأيام البيض، أشارت دار الإفتاء إلى أنه ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، فصيام هذه الأيام سُنة عند كثير من العلماء، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان كأنه صام العام كله.