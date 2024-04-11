نصائح عند شراء الفسيخ في العيد.. تحميك من الإصابة بالتسمم

يعد الفسيخ من الأكلات الشائعة التي يفضلها المصريين خلال أيام عيد الفطر المبارك، إذ تكون وجبة أساسية على طاولة الطعام، وعلى الرغم من تسببه في مشكلات صحية لبعض الفئات بسبب احتوائه على نسبة عالية من الأملاح، إلا أنه يظل مرغوبا من الكثيرين.

والفسيخ هو نوع من الأسماك المملحة، ويُعتبر جزءًا من الاحتفالات في مصر، ويتم تحضير الفسيخ عادةً من سمك الرنجة المملح، ويتم تخزينه وتجفيفه قبل تناوله.

يتميز الفسيخ برائحة قوية وطعم مالح، ويتم تناوله مع بعض الخضروات والبصل والليمون.

نصائح عند شراء الفسيخ

وخلال السطور التالية، إليك نصائح عند شراء الفسيخ، وفقًا للصفحة الرسمية لـ جهاز حماية المستهلك، ووازرة الصحة والسكان.

- شراء الأسماك المملحة «الفسيخ» من مصدر موثوق منه، حتى تتجنب الأسماك الملوثة.

- غسل الفسيخ جيدا بالماء الجاري.

- وضع الفسيخ في الفريزر يومان قبل تناوله، لتقلل البكتريا.

- قم بالتأكد من أن الفسيخ لايزال في فترة الصلاحية.

- تأكد من رائحة الفسيخ.

- تخلص من رأس الفسيخ وأحشاءه.

- ضع الفسيخ في ليمون وخل وزيت لمدة ليلة كاملة، لقتل البكتيريا.

- تأكد من لون الفسيخ جيدًا.

- تأكد من عدم وجود تهتكات بالجلد والأنسجة أو ظهور قطع لحم.

- تأكد من عدم وجود فطريات أو بقع ملونة تؤكد فسادها.

- تأكد من عدم وجوج مادة لزجة أو رائحة كريهة.

- يجب شراء الفسيخ من مكان يحفظه في ثلاجات العرض وليس في الهواء.