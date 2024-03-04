إحلال وإنشاء مدرستين بتكلفة 68 مليون جنيه في القناطر الخيرية بالقليوبية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنّ المحافظة حريصة على تقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية في جميع المراحل التعليمية على مستوى قرى ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أنّ الدولة تسعى جاهدة لتوفير كل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وضرورة الاهتمام بالتعليم وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

أعمال إحلال وتجديد مبنى مدرسة الأمل

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، بمركز ومدينة القناطر الخيرية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع التعليم، بإجمالي تكلفة 68 مليون جنيه، وذلك تمهيدًا للعام الدراسي الجديد ، وجرى تفقد أعمال إحلال وتجديد مبنى مدرسة الأمل للصم والبكم والمكون من أرضي ودورين ويشمل المبنى 28 فصلًا، وبلغت التكلفة الإجمالية للمدرسة 10 ملايين و836 ألف جنيه، ومدة التنفيذ 7 أشهر، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبه 72%؜، وستدخل الخدمة في بداية العام الدارسي الجديد.

إنشاء المدرسة اليابانية بقرية شبرا شهاب

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء المدرسة اليابانية بقرية شبرا شهاب بمركز ومدينة القناطر الخيرية بواقع 28 فصلًا بتكلفة 58 مليون جنيه، التي تُقام على مساحة 8922 م2، وتتكون من 3 مبان مُتصلة منها مبنين أرضيين وأربعة طوابق ومبنى دائري مكون من طابق واحد خاص بالفصول الابتدائية والإعدادية والثانوية، ومدة التنفيذ 11 شهرا.

وأكد أن إنشاء المدرسة يأتي ضمن مجموعة المدارس اليابانية التي تم إنشاؤها بقرار من وزير التربية والتعليم ببدء إنشاء المدارس المصرية اليابانية في جميع المحافظات، وهي مدارس رسمية نموذجية تطبق المناهج المصرية بجانب الأنشطة المعروفة بالتوكاتسو والخاصة بتعديل بعض السلوكيات بجميع مراحل التعليم «رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي».