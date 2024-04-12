حكم صيام يوم أو اثنين فقط من الأيام البيض.. ماذا قال الفقهاء؟

حكم صيام يوم أو يومين فقط من الأيام البيض يشغل بال كثير من الناس، خاصة مع دخول شهر شوال المبارك وانقضاء شهر رمضان العظيم، وصيام يوم أو يومين من أيام البيض في الشهر الهجري) مشروع ومستحب في الإسلام، ويُعتبر أحد الأعمال الصالحة التي يُحبها الله، وسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وترصد الوطن في السطور التالية رأي الفقهاء في صيام يوم أو يومين فقط من الأيام البيض.

حكم صيام يوم أو يومين فقط من الأيام البيض

وقالت دار الإفتاء المصرية في حكم صيام يوم أو يومين فقط من الأيام البيض إن رأي الفقهاء يختلف قليلاً في هذا الموضوع. بعضهم يرون أنه جائز صيام يوم أو يومين فقط من أيام البيض، في حين يفضل آخرون صيام الأيام البيض كاملة، لأنها مستحبة ومحببة لله، ولها ثواب وفضل عظيم على من يتبع هذه السنة.

واضافت الإفتاء خلال حديثها عنحكم صيام يوم أو يومين فقط من الأيام البيضأن صيام الأيام البيض (الثلاثة عشر، الأربع عشر، والخمس عشر من كل شهر هجري) يُعتبر مستحبًا ومحببًا لله في الإسلام، وله ثواب عظيم، يُذكر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام ويُوصي بذلك أيضًا. ومن الثواب المتوقع لصيام هذه الأيام هو مغفرة الذنوب وزيادة الأجر من الله.

أحاديث نبوية عن صيام الأيام البيض

ولفتت الإفتاء إلى أن هناك عدة أحاديث نبوية تشير إلى فضل صيام الأيام البيض، منها:عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ أَوَّلُ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى يَعْدُلَ الْهِلَالُ، وَإِذَا كَانَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ فَصُومُوا". رواه البخاري ومسلم.وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا كَانَتِ اللَّيَالِي الْبَيْضُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ، فَلْيُوَفِّكِ الصَّائِمُ، وَلْيَنْتَهِ عَنْ الْخَطِيئَةِ". رواه الترمذي وابن ماجه.هذه الأحاديث تُشير إلى فضل صيام الأيام البيض وتوصيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بها.