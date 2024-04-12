طبيب عظام يكشف مضاعفات إصابة مروان عطية.. متى يعود للملاعب؟

إصابة مروان عطية في العضلة الخلفية، كانت سببًا في مغادرة لاعب خط الوسط ملعب المباراة في الدقيقة 88 من عمر اللقاء الذي جمع بين النادي الأهلي وزد التي أقيمت أمس على استاد السلام والمؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وشارك اللاعب محمد مجدي أفشة بدلًا منه، وسط تساؤلات من جمهور المارد الأحمر حول مدى حجم الإصابة ومدة التعافي.

إصابة مروان عطية

وكان مصدر من داخل النادي الأهلي كشف في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أنّ إصابة مروان عطية عبارة عن ثقل في العضلة الخلفية ومن المقرر أن يخضع لإجراء أشعة لحسم مصيره من مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمود عبدالله استشاري العظام، لـ«الوطن»، معلومات عن إصابة مروان عطية ومدة تعافيه منها، موضحًا أنّ الإصابة إذا كانت مجرد إجهاد في العضلة الخلفية نتيجة حمل بدني زيادة على العضلة بسبب سبرينت في الملعب، فسيحتاج اللاعب حينها إلى الراحة التامة مع التحميل التدريجي على العضلة ثم يعود إلى الملاعب في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع: «في الحالة دي اللاعب بيحتاج راحة سلبية ويرجع بالتدريج وبعدين يرجع للملعب، والإجهاد معناه إنّ العضلة خلاص على وشك التمزق وبالتالي صعب جدًا يلحق بمباراة القمة يوم الاتنين المقبل».

أما إذا كشفت أشعة الرنين والسونار أنّ الإصابة تمزق في العضلة الخلفية فيمكن أن تتراوح مدة التعافي بين 6 أسابيع إلى 12 أسبوعا حسب درجة التمزق، ويتمثل العلاج في راحة إذا كانت درجة التمزق بسيطة، أما إذا وصل التمزق إلى قطع شبه كلي في العضلة فسيحتاج اللاعب حينها إلى التدخل الجراحي، وفق الدكتور محمود عبدالله.

موعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه الزمالك في الديربي الأعرق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم الاثنين المقبل الموافق 15 إبريل الحالي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، إذ تنطلق صافرة بداية الديربي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة الدولي.