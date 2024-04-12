طريقة عمل الفسيخ البوري في المنزل.. تأكد من هذه العلامة قبل التحضير

الفسيخ من الأطباق الشعبية المميزة على المائدة المصرية، وله نكهة فريدة تُضفي سحرًا خاصًا على كل مناسبة واحتفال، وتحرص ربات البيوت المصريات دائمًا على تقديم أفضل ما لديهن في تقديمه، وتبدعن في طريقة عمل الفسيخ البوري في المنزل لضمان جودته وسلامته وتوفيرا للنفقات.

طريقة عمل الفسيخ البوري

وطريقة عمل الفسيخ البوري تبدأ باختيار سمك بوري طازج حجم متوسط، والتأكد من خلوّه من أي شوائب أو عيوب، ويتميز السمك البوري الأصلي بأنّ الرأس تكون متساوية مع الجسم، كما أنّها عريضة وكبيرة من أعلاها، بخلاف سمك الدبارة الذي تكون رأسه مدببة وصغيرة ورفيعة من الأعلى، ويكون سعره في السوق أرخص من السمك البوري الأصلي، بحسب أماني الغزناوي تاجرة أسماك.

وتتمثل طريقة عمل الفسيخ البوري في الآتي:

المقادير:

- كيلو سمك بوري

- كيلو ملح خشن حجري

- ملعقة كركم

- ملعقة شطة

- 8 ورقات لاورا

- ¼ كوب زيت

طريقة تحضير الفسيخ البوري

- وقبل تحضير الفسيخ البوري، يجب أن تكون السمكة طازجة ويتم غسلها جيدًا وخصوصًا الخياشيم يتم تنظيفها تمامًا.

- وضع الملح الخشن داخل الخياشيم.

- خلطها من الخارج في الملح بطريقة سليمة.

- وضع الملح في كيس التخليل ويتم وضع عليه السمكة التي تم تمليحها.

- اتبعي نفس الخطوات في السمكة الثانية، ولكن عند وضعها في الكيس يجب وضعها عكس السمكة الأولى، بمعنى تكون رأس السمكة الثانية عند ذيل السمكة الأولى.

- ضعي الملح على السمك من الأعلى.

- ضعي ورق اللاورا على السمك من الأعلى.

- ضعي الزيت عليها من الأعلى.

- فرغي الهواء من الكيس تمامًا، ثم اغلقي الكيس جيدًا.

- ضعيه في عدة أكياس مع تفريغ الهواء من كل كيس على حدى وغلقها بإحكام.

مدة تخليل الفسيخ

- في الصيف يترك السمك لمدة أسبوع.

- في الشتاء يترك من أسبوع حتى 13 يوما، ويوضع في مكان دافئ سواء المطبخ أو في فرن البوتاجاز.