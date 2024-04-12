مستشار «التضامن» يشرح أهمية التكافل في المجتمع: الغني يساعد الفقير 

شرح الدكتور مجدي عاشور، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية، أهمية مسألة التكافل بين أبناء المجتمع الواحد، سواء بين أفراد الأسرة الصغيرة وبعد ذلك تتسع للجيران والأصدقاء والأحباب وأبناء الوطن.

وأكد «عاشور» أنّ التكافل مطلوب دينيًا ودنيويًا: «تؤجر عليه أمام الناس يحبونك وأيضًا عند الله لأنك تبذل، وهذا عنوان الآية الكريمة (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)».

السليم يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة

وقال الدكتور مجدي عاشور، في فيديو نشرته وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إنه في التكافل يساعد الصحيح المريض والغني الفقير، والسليم وذوي الاحتياجات الخاصة، والكبير يساعد الصغير والصغير يحترم الكبير: «كلها أنواع من التكافلات أنا أكفل لك احترامًا فتقابلني بالاحترام وأنا أكفل لك مساعدة فتساعدني أكفل لك إنسانيتك فتكفل لي إنسانيتي.. أنا أكفلك حتى أحفاظ لك على دينيك وإن اختلف معي وأنت كفلني على ديني وإن اختلف معك».

وأشار إلى أنه في أيام النبي- صلى الله عليه وسلم- حدثت ضيفة في الحالة الاقتصادية، فجمع مجموعة من أهل اليمن ومعهم سيدنا أبو موسى الأشعري الخبز في وعاء واحد، وقسموه بينهم بالسوية ومدح النبي فعل الأشعريين وقال: «هم مني وأنا منهم نظرًا لما أظهروه من تكافل وتعامل في كل وقت خاصة الشدائد والأزمات».