«صحة قنا» تناقش اللائحة التنفيذية لتشغيل المنشآت الطبية

عقد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، لمناقشة اللائحة الأساسية لتشغيل المنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، وذلك بحضور الأستاذ محمود حمدان وكيل وزارة المالية بقنا.

تفعيل القرار الوزاري

وأوضح «بدران» أن الاجتماع تناول تفعيل القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2024 الصادر عن وزير الصحة والسكان، والذي يشمل تفاصيل اللائحة الأساسية لتشغيل المنشآت الصحية بالمحافظة.

وأشار إلى أن القرار يتضمن القواعد المنظمة للعمل بالمنشآت الصحية ومناقشة التحديثات الجديدة التي ستسهم في تحسين ميزانية الدولة للقطاع الصحي، مما يدعم التطوير اللازم للمنظومة الصحية بالمحافظة.

دعم الفرق الطبية

وأضاف أن اللائحة تدعم إحداث مزايا جديدة للفرق الطبية المختلفة، مما يساعد في تقديم خدمات صحية مميزة للمواطنين وتوفير خدمات العلاج على نفقة الدولة، والتخلص من قوائم الانتظار بالمحافظة. كما أشار إلى أن اللائحة الجديدة ستكون لها تأثير إيجابي على رفع كفاءة الفرق الطبية من خلال تبادل الخبرات العلمية بينها.

وأوضح أن اللائحة تشمل خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات تنظيم الأسرة، والتغطية الصحية لجميع المواطنين من خلال منشآت الرعاية الصحية بالمحافظة.