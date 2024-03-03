وكيل «صحة قنا» يحيل المتغيبين عن العمل بالمستشفيات للتحقيق

قرر الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، إحالة المتغيبين عن العمل من أطباء أو إداريين في المستشفيات الحكومية والرعايات الصحية بقنا، للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالمديرية.

وأكد، أن حملات المرور أسفرت عن ضبط حالات غياب وترك العمل، لعدد من الفرق الطبية.

حملات التفتيش على المستشفيات

وبحسب البيان الصحفي لمديرية الصحة والسكان في قنا، أصدر الدكتور «بدران» وكيل وزارة الصحة بقنا توجيهات لإدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية برئاسة جابر سيف النصر، بمتابعة الانضباط الإداري بمنافذ الرعاية الصحية بتكثيف المرور على المستشفيات والقطاعات الطبية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء أشرف الدوادي محافظ قنا، بتكثيف المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة بصفة يومية ومفاجئة.