وليد فواز: المنصات جعلت جودة الأعمال التلفزيونية مثل السينمائية

قال الفنان وليد فواز إنه يؤمن بأنّ كل نجم لديه حضور وموهبة من الفن يقدمها، والجمهور المحب لهذا النجم يرى أن لديه معيارًا في الذوق، وقد يكون النجم الأول لديه شيء ليس عند فنان آخر مثل «الكاريزما».

لا أحد يستطيع لوم الجمهور على اختياراته

وأضاف «فواز»، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، «في النهاية لا أحد يستطيع أن يلوم الجمهور على اختياراته، الجمهور حر، ونعمل كلنا من أجل الجمهور، وهو من يختار النجم، وأنا لا أستطيع أن أنقد زميلا أو نجمًا أو أعطي الحق لنفسي لقياس النجومية».

وأشار وليد فواز إلى أنه إذا اختار ما بين السينما والتلفزيون، سيختار السينما، مردفًا: «في الماضي قيل إن السينما هي التاريخ، ولكن حاليًا لا التلفزيون أو السينما ذاكرة، وتأثير التلفزيون يدخل في البيوت أكثر، كما أن أدوات تنفيذ المشروع التلفزيوني مثلها في السينما، وهذا واضح مع دخول المنصات، وبالتالي الجودة أصبحت مثلها مثل السينما، وتعتبر واحدة».