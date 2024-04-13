وليد فواز: السوشيال ميديا ليست مجرد أداة للتسويق.. بل هي عصب الحياة

قال الفنان وليد فواز إن الشهرة موضوع نسبي، وقد تكون شهرتي ارتفعت مؤخرًا أكثر من البداية، مردفًا: «هذا شيء يسعدني ولا يسعدني بنفس الوقت، لا يسعدني لأن واجبي الذي أؤديه أسبوعيًا تقريبًا، وإذا لم أنزل مع الناس في أغلب الوقت سأصير صدئًا لأن طاقتي يتم شحنها بالناس».

ذوق البشر يختلف كل 6 أشهر

وأضاف وليد فواز خلال استضافته ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن كل عام أو 6 أشهر التركيبة والذوق الخاص بالبشر يختلف، مردفًا: «نعم سعيد بالشهرة، لكن دائمًا ما أفكر في البدائل، وبالتالي أطور من نفسي».

وأشار إلى أنه أصبح يقدر السوشيال ميديا مؤخرًا، لأنها لم تعد مجرد سلاح للتسويق لكنها تشكل وعيًا وعصبًا وتبنى عليها حيوات وليست حياة واحدة، وأساس العصر الحالي هو السوشيال ميديا، وإذا حاول أحد أن ينسلخ عنها من منطلق الترفع مخطئ، مردفًا: «فنان دون تسويق لأعماله يجلس في المنزل أفضل».

السوشيال ميديا أداة للتسويق والتعايش مع العصر

وأوضح أن السوشيال ميديا أداة للتسويق والتعايش مع العصر الحديث، مردفًا: «كنت في الماضي أتأثر من التعليقات السلبية على السوشيال ميديا، وأشعر بالضيق منها، ولكن بعد ذلك بدأت أفهم السوشيال ميديا».

وحكى موقف تعرض له في آخر مرة دخل فيها السينما، قائلا: «قررت أدخل فيلم أفاتار وسط الناس، إلا أنها كانت من أسوأ التجارب التي عشتها، بسبب كثرة تعليقات الجمهور المحيطة بي عن الفيلم، حيث كانوا يتحدثون عن أحداثه، السينما استمتاع، لذلك سلوك مرتادي السينما حاليا لم يعد كما كان في السابق، فارتياد دور العرض السينمائي لها قدسية ما وبالتالي لا بد من احترام الفيلم الذي ذهبت لمشاهدته».