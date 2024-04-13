مخرج «كامل العدد + 1» عن وجود جزء ثالث: «لازم نسأل هنحكي فيه إيه»

كشف المخرج خالد الحلفاوي، كواليس الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد + 1، قائلاً إن الأولاد في هذا الجزء لم يبذلوا جهدًا مقارنة بالجزء الأول، لأن هذه كانت أول مرة يدخلون فيها عالم التمثيل، ولم يشعروا برهبة أو توتر.

هل هناك جزء ثالث لـ كامل العدد +1؟

وعن وجود جزء ثالث للمسلسل، قال خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس: «هذا السؤال معكوس، بحيث لا نستطيع أن نسأل هل هناك جزء ثالث من كامل العدد؟ قبل أن نسأل ماذا سنحكي في هذا الجزء؟».

وتابع: «هناك أشخاص بمجرد ما يرون نجاح المسلسل يقولون الله، هيا بنا نعمل جزءًا ثانيًا، والمفاجأة تكون أنه إذا لم يكن هناك شيء يُحكى عنه يكون الأجزاء الثانية أضعف، ولكن ليس ضروري أن تكون أضعف بالطبع».

كواليس كتابة المسلسل

وقالت المؤلفة رنا أبو الريش إنها حالفها الحظ في التناغم بينها وبين المؤلفة يسر طاهر، في كتابة مسلسل كامل العدد +1، مردفة: «بيننا تفاهم كبير ومحبة، ونشجع بعضنا البعض على أفكارنا، ليس بيننا عند أو كبر».

من جانبها، قالت يسر طاهر إن بداية لقاءها برنا أبو الريش كانت في مشروع مع السيناريست تامر حبيب، لم يكتمل هذا المشروع ولكن التقت معها مرة أخرى في مسلسل «لعبة النسيان» بطولة دينا الشربيني.