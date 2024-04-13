رنا أبو الريش عن مشاركتها مع يسر طاهر في كتابة «كامل العدد + 1»: بيننا تفاهم كبير

قالت المؤلفة رنا أبو ريش، المشاركة في كتابة مسلسل كامل العدد + 1، إنّ الله سبحانه وتعالى- وفقها في لقائها بالكاتبة والمؤلفة يسر طاهر، شريكتها في كتابة المسلسل.

وأضافت خلال لقائها الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي يذاع على قناة «dmc»: «في تناغم كبير بيننا، وفي شخصياتنا تشابه كبير، ليس فقط في السن والظروف الاجتماعية والخلفيات، إنما في بينا تفاهم كبير ومحبة».

كواليس كتابة كامل العدد +1

وقالت: «نشجع بعض جدًا على أفكارنا، إذا طرحت فكرة حلوة أجد منها دعمًا، بمعنى أننا نفرح ببعض ونكمل بعض، ونخاف من الحسد».

وتابعت: عندما نقف عند جزء من الأجزاء، ويطرح أحدنا فكرة والثاني ليس موافقًا عليها، نظل نفكر و«نخبط راسنا في بعض» لحين أحدنا يقتنع برأي الثاني ويثق في رأيه ويقول له نفذها».

إنتاج مسلسل كامل العدد + 1

من جانبه، قال وسام سيف الإسلام، المنتج المنفذ لمسلسل كامل العدد + 1، إنّ الأموال التي تم إنفاقها في المسلسل بكل أقسامه وضعت في مكانها، مشيرًا إلى أن النتيجة الكل يشعر بها الآن بعد نجاح المسلسل.

ووجه حديثه للفنانة إسعاد يونس قائلا: «لا أصدق نفسي إنني أجلس أمامك، وقلت لنفسي أتمنى أن أظهر في هذا البرنامج، والحمد لله ظهرت فيه وأجلس معك»، متابعًا: «لدينا شخصيات مهمة تعبت معنا في الشركة المنتجة التي أنتجت المسلسل».