نيللي تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية.. يا بخت من زار وخفف

كشفت الفنانة نيللي سبب اختفائها المفاجئ بعد مسيرة فنية حافلة من الإبداع والتميز، مشيرة إلى أنها تفضل قضاء وقت أطوال مع العائلة وهو ما جعلها تبتعد عن الأضواء.

نيللي: جميع فوازيري محببة إلى قلبي

وأضافت نيللي في تصريحات تلفزيونية «بغيب عشان أوحش الجمهور، ويا بخت من زار وخفف، وبعتذر دايما إني أظهر في اللقاءات الحوارية، وممكن يجي في دماغي أوافق أقدم فوازير من جديد، وجميع فوازيري محببة إلى قلبي».

نيللي ترشح دنيا سمير غانم لتقديم الفوازير

ورشحت نيللي الفنانة دنيا سيمر غانم لتعديد تقديم الفوازير من جديد، «دنيا سمير غانم لطيفة أوي وممكن تعيد تقديم الفوازير من تاني».

يشار إلى أن نيللي فنانة استعراضية حيث تمتعت بموهبة كبيرة في الغناء والرقص والتمثيل تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، حيث شاركت فيما يقارب 118 عملًا فنيًا، وتنتمي إلى عائلة فنية عريقة إذ تعد شقيقتها الكبرى هي النجمة فيروز التي اشتهرت بـ«الطفلة المعجزة» في وقتها وقريبتها الفنانة لبلبة.