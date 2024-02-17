انخفاض أسعار السمك البلطي 10 جنيهات للكيلوجرام.. اعرف التفاصيل

شهد سوق الأسماك حالة من زيادة الرواج والإقبال على الشراء، وتراجع سعر البلطي نحو 10 جنيهات للكيلوجرام، وسجل الحجم المتوسط نحو 75 جنيهًا مقارنة بـ85 جنيهًا أمس، وذلك وفق جولة أجرتها الوطن في سوق المنيب الأشهر ببيع الأسماك والمعروف بحلقة السمك.

تراجع السمك البلطي 10 جنيهات

وقال جمال علي، تاجر في حلقة السمك في المنيب، إن أسعار الأسماك تراجعت اليوم، والبلطي المتوسط انخفض بنحو 10 جنيهات، مشددًا على أن حلقة السمك في المنيب مفتوحة أمام المستهلك وتجار الجملة.

وأضاف «علي» أن سعر السمك البلطي ليس مبالغًا فيه بل في حالة هبوط واستقرار رغم أنه السمك الأكثر مبيعًا للمواطنين.

أسعار السمك اليوم السبت 17-2-2024 للمستهلك

وتنشر «الوطن» سعر السمك البلطي وباقي الأنواع اليوم السبت 17-2-2024 للمستهلك، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم السبت 17-2-2024، كالتالي:

الجمبري وسط: الكيلو بـ250 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ177 جنيهًا.

جمبري جامبو: الكيلو بـ338 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ 216 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ185 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ120 جنيهًا.

فيليه بلطي: الكيلو بـ136 جنيهًا.

قشر بياض: الكيلو بـ130 جنيهًا.

بياض ممتاز: الكيلو بـ123 جنيهًا.

سبيط: الكيلو بـ245 جنيهًا.

المرجان وسط: الكيلو بـ117 جنيهات.

أسعار السمك البلطي

السمك البلطي المتوسط 75 جنيهًا

البلطي ممتاز: الكيلو بـ90 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ60 جنيهًا.