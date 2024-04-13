بيشوي عماد: «المتحدة» لها السبق في ترجمة المسلسلات بلغة الإشارة

قال بيشوي عماد، مذيع لغة الإشارة ورئيس كيان حكاية إشارة، إن مذيع لغة الإشارة هو الشخص الذي يكون لديه صفات مهنية تفيد بقدرته على سماع الكلمة وترجمتها في نفس الوقت، وهذا الدور لا يمكن للمترجم القيام به، موضحا أن مذيع لغة الإشارة يمر بمراحل تدريبية كثيرة للغاية.

صفات مذيع لغة الإشارة

وأضاف «عماد»، خلال حواره على فضائية «dmc»: «يجب أن تكون تعبيرات وجه ولغة الجسد الخاصة بمذيع لغة الإشارة متجاوبة مع الأحداث، إذ أنه ينقل حالة قبل نقله للترجمة بشكل عام، فمثلا الشخص الأصم يحتاج إلى أن يعيش الأجواء كغضب أو بهجة أو سعادة وهكذا، والمترجم الذي لا يُوصل حالة المشهد للمستهدفين كما هو سوف يفقد المتابع الإحساس بالأحداث».

دور «المتحدة» في ترجمة المسلسلات بلغة الإشارة

وأشاد بمجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في ترجمة المسلسلات بلغة الإشارة، مشيرا إلى أن «المتحدة» كان لها سبق كبير في هذا الدور منذ العام الماضي في مسلسل «يحيى وكنوز»، إذ قدمت الترجمة بصورة رائعة ومُفرحة للصُم في المجتمع المصري، وتسير على تلك الخطى للعام الثاني على التوالي.