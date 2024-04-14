رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: الهجوم الإيراني يصيب مطارا عسكريا

كتب:

منى السعيد
02:15 ص | الأحد 14 أبريل 2024
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشفت صحيفة معاريف العبرية في نبأ عاجل، على لسان المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، في تصريحات لوسائل الإعلام، إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

اقرأ المزيد:

بعد الضربة الإيرانية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري يحذر أمريكا: «سنرد في أي مكان»

«مدمرة المواقع الحصينة».. ماذا تعرف عن قدرات صواريخ إيران ضد إسرائيل؟

عاجل.. إعلام عبري: هجوم واسع في سماء إسرائيل والدفاعات تتصدى

إعلام عبري: إسرائيل تطلب من المستوطنين عدم التحرك في الشوارع

بعثة إيران بالأمم المتحدة: صراعنا مع إسرائيل ويجب على أمريكا البقاء بعيدا

وزير خارجية فرنسا: هجوم إيران على إسرائيل يتجاوز عتبة جديدة في زعزعة الاستقرار

«إكسترا نيوز»: وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل
بقلم منى السعيد