البنوك تستأنف عملها غدا بعد إجازة العيد.. وتقدم خدمات مجانية

تنتهي إجازة عيد الفطر اليوم الرسمية التي أقرها البنك المركزي المصري، للقطاع المصرفي، والتي بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي، ومن المنتظر أن تبدأ البنوك المصرية العمل من غد الموافق الإثنين 15 أبريل 2024.

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة العيد

وتبدأ البنوك المصرية العمل غدا الإثنين، بالمواعيد الطبيعية بخلاف شهر رمضان، أي تكون للموظفين من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 مساء، وللعملاء من 8.30 صباحًا وحتى الساعة 3.30 مساء.

وتفتح البنوك المصرية، الحكومية والخاصة، أبوابها أيضًا للخدمات المجانية التي كانت بدأت منذ يوم 1 أبريل من الشهر الجاري وحتى 30 أبريل بمناسبة اليوم العالمي للشمول المال في إطار دعم وتعزيز البنك المركزي المصري للشمول المالي لتلبية احتياجات المواطنين.

وللحصول على الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك، يكون من خلال الفروع الرسمية، لذا ستفتح البنوك المصرية أبوابها مرة أخرى بعد إجازة عيد الفطر.

ونرصد في السطور التالية الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك في إطار دعم الشمول المالي.

الخدمات المجانية المتاحة في البنوك

- إمكانية فتح حسابات مجانية، جاري أو توفير.

- الحصول على محفظة إلكترونية مجانًا.

- فتح حسابات الشباب مجانًا.

- إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانًا.

- الحصول على بطاقات الخصم المباشر مجانًا.

- فتح حسابات النشاط الاقتصادي والشركات مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في بعض الحالات.