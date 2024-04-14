حد أقصى للرصيد يصل لـ400 ألف جنيه.. أعلى محافظ إلكترونية في 9 بنوك

المحفظة الإلكترونية البنكية من الخدمات المفضلة لدى العديد من العملاء إذ تقدمها البنوك لإدارة الحسابات المصرفية والقيام بعمليات مالية عبر الإنترنت، وتحويل الأموال وبعض الخدمات الأخرى، ونرصد في السطور التالية لحد الأقصى للرصيد لأعلى 9 محافظ إلكترونية في البنوك لعام 2024.

البنك التجاري الدولي CIB

الحد الأقصى للرصيد في البنك التجاري الدولي على المحفظة الإلكترونية 400 ألف جنيه.

بنك القاهرة

الحد الأقصى للرصيد في بنك القاهرة 200 ألف جنيه.

البنك الأهلي المتحد

الحد الأقصى للرصيد في البنك الأهلي المتحد 100 ألف جنيه.

البنك الأهلي المصري

الحد الأقصى للرصيد في البنك الأهلي المصري 100 ألف جنيه.

بنك التعمير والإسكان

الحد الأقصى للرصيد في بنك التعمير والإسكان 200 ألف جنيه.

بنك الإسكندرية

الحد الأقصى للرصيد في بنك الإسكندرية 100 ألف جنيه.

مصرف أبوظبي لإسلامي

الحد الأقصى للرصيد في في مصرف أبوظبي الإسلامي 100 ألف جنيه.

بنك قطر الوطني QNB

الحد الأقصى للرصيد في بنك قطر الوطني 200 ألف جنيه.

أبوظبي التجاري

الحد الأقصى للرصيد في في أبوظبي التجاري 50 ألف جنيه.