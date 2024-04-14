مواعيد تخفيف الأحمال في القاهرة.. تبدأ غدا.. عاجل

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تفاصيل جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024، التي من المقرر أن يبدأ التطبيق لتخفيف الأحمال بدءاً من غدا الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري، حيث من المقرر أن يتم التخفيف خلال الفترة من 11 صباحاً حتى 5 عصراً، على أن يكون لكل منطقة ساعة تتم فيها أعمال التخفيف، وفقاً للقرارات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة

تستعرض «الوطن»، في الصور التالية جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة والتي من المقرر أن يتم التطبيق لها بدءاً من غدا الاثنين، وفقا للضوابط والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء.

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وفقاً لتقرير صادر عنها عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة إنه يمكن للمواطنين التقدم بشكاوى عبر الطرق الآتية:

** يمكن التقدم من خلال خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة للكهرباء.

** التقدم عن طريق التوجه لمقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

** يمكن التقدم من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

** يمكن التقدم من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».