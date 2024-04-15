عدد الصواريخ الإيرانية المخترقة للدفاعات الجوية الإسرائيلية.. مسؤول أمريكي يكشف

أفاد مسؤول أمريكي كبير لشبكة «أي بي سي» الأمريكية، بأن 9 صواريخ على الأقل من إيران تمكنت من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية واستهدفت قاعدتين جويتين إسرائيليتين، دون تسجيل أضرار كبيرة.

قاعدة نيفاتيم تتعرض لهجوم

ووفقًا للمسؤول، تعرضت قاعدة «نيفاتيم» الجوية لخمسة صواريخ باليستية، مما أسفر عن تدمير طائرة نقل من طراز «سي-130» ومدرج غير مستخدم ومنشآت تخزين فارغة، مضيفا أن أربعة صواريخ باليستية إضافية استهدفت قاعدة النقب الجوية، دون تأكيد حدوث أضرار كبيرة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الضرر الوحيد الناجم عن الصواريخ التي سقطت في قاعدة نيفاتيم خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل، بينما تصر إيران على أن الدمار في القاعدة كان واسعًا.

نشرت إسرائيل لقطات للثقوب والإصلاحات المتبقية في مدارج الطائرات في قاعدة نيفاتيم الجوية بعد وصول عدة صواريخ إيرانية. الأضرار المحتملة الأخرى غير معروفة في هذا الوقت. pic.twitter.com/UOc7Hq4Kby — روسيا مباشر (@WLbir) April 14, 2024

إيران شنت هجوما مباشرا على إسرائيل

وفي الليلة الماضية، شنت إيران هجومًا مباشرًا واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، كرد على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، العاصمة السورية، في بداية هذا الشهر.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان تلفزيوني أنه قام بقصف أهداف محددة في أراضي إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، رداً على هجوم الاحتلال على القنصلية الإيرانية في دمشق.