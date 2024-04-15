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دراما المتحدة

عدد الصواريخ الإيرانية المخترقة للدفاعات الجوية الإسرائيلية.. مسؤول أمريكي يكشف

كتب:

أحمد عادل موسى
05:19 ص | الإثنين 15 أبريل 2024
قاعدة نيفاتيم

قاعدة نيفاتيم

أفاد مسؤول أمريكي كبير لشبكة «أي بي سي» الأمريكية، بأن 9 صواريخ على الأقل من إيران تمكنت من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية واستهدفت قاعدتين جويتين إسرائيليتين، دون تسجيل أضرار كبيرة.

قاعدة نيفاتيم تتعرض لهجوم

ووفقًا للمسؤول، تعرضت قاعدة «نيفاتيم» الجوية لخمسة صواريخ باليستية، مما أسفر عن تدمير طائرة نقل من طراز «سي-130» ومدرج غير مستخدم ومنشآت تخزين فارغة، مضيفا أن أربعة صواريخ باليستية إضافية استهدفت قاعدة النقب الجوية، دون تأكيد حدوث أضرار كبيرة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الضرر الوحيد الناجم عن الصواريخ التي سقطت في قاعدة نيفاتيم خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل، بينما تصر إيران على أن الدمار في القاعدة كان واسعًا.

إيران شنت هجوما مباشرا على إسرائيل

وفي الليلة الماضية، شنت إيران هجومًا مباشرًا واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، كرد على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، العاصمة السورية، في بداية هذا الشهر.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان تلفزيوني أنه قام بقصف أهداف محددة في أراضي إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، رداً على هجوم الاحتلال على القنصلية الإيرانية في دمشق.

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