قبل تنفيذها اليوم.. أماكن مستبعدة من تنفيذ خطة أحمال الكهرباء

تستبعد شركات توزيع الكهرباء الـ9 عددًا من المناطق على مستوى بعض المحافظات من تنفيذ جدول أحمال الكهرباء، وقطع التيار المقرر تنفيذه اليوم، بدءا من الساعة 11 وحتى 5 عصرًا، لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين حسب أحمال كل منطقة.

منشآت لا يمكن قطع التيار الكهربائي

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أنَّ هناك بعض المنشآت الحيوية لا يمكن قطع التيار الكهربائي عنها مثل أقسام ومراكز الشرطة والمستشفيات والبنوك والمؤسسات الحيوية التي تخدم المواطنين على مدار الساعة، لافتا إلى أنَّ تخفيف جداول الأحمال يتمّ وفقًا لتصنيفات المناطق وجدول التناوب وبحسب الأحمال.

مناطق تعتمد على التغذية الخاصة للكهرباء

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّه تمّ استبعاد قرى الساحل الشمالي والعلمين من تخفيف الأحمال، لأن هذه المناطق تعتمد على التغذية الخاصة للكهرباء، إضافة إلى منطقة البحر الأحمر، الغردقة والقصير والمدن السياحية بها لا تشهد تخفيف أحمال.

استثناء المناطق الصناعية والسياحية

وكشف المصدر أنَّه لا يتمّ فصل الكهرباء عن مدينة شرم الشيخ والمدن السياحية، لافتًا إلى أنَّ معظم جنوب سيناء مستبعد من فصل التيار ما عدا المناطق التي ليس بها سياحة، لافتا إلى أنَّ مدينة السويس يستثنى منها المناطق الصناعية والسياحية وأيضًا المدن الجديدة والمناطق الزراعية.

طريقة التقدم بشكوى إلى شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي.

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- يمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على الهاتف رقم 23421475 «داخلي 154».