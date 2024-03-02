خدمة جديدة من شركة الكهرباء.. رسائل للمواطنين بموعد ومدة قطع التيار

تبدأ شركات توزيع الكهرباء إطلاق خدمة جديدة سيتم تعميمها بمراكز خدمة العملاء تتمثل في إرسال رسائل هاتفية للمواطنين في كل المناطق تُحدد مدة وزمن وموعد انقطاع التيار الكهربائي.

إطلاق أحدث خدمة للعملاء سيتم تعميمها داخل 34 مركز

وقال المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة ستنتهي في القريب العاجل من إطلاق أحدث خدمة للعملاء سيتم تعميمها داخل 34 مركز خدمة العملاء جاري تنفيذها من إجمالي 90 مركزا سيتم الانتهاء من تنفيذهم خلال العام المالي 2024 - 2025

إرسال رسالة هاتفية لسكان المنطقة التي سيتم قطع التيار الكهربائي

وأوضح رئيس الشركة في تصريحات صحفية، أن الخدمة المُقرر إطلاقها عبارة عن إرسال رسالة هاتفية لسكان المنطقة التي سيتم قطع التيار الكهربائي بها عند القيام بإجراء أي أعمال تتطلب فصل التيار، إضافة إلى تحديد زمن وموعد ومدة الانقطاع، لافتاً إلى أن الخدمة المُقرر إطلاقها تنشيء علاقة بين شركة توزيع كهرباء القناة والمواطنين الواقعين بنطاق عملها، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

دليل تقييم مراكز خدمة العملاء

وأشار «أبو وردة»، إلى إن مركز خدمة العملاء بالشروق الذي جرى افتتاحه تم إنشاؤه على أحدث النظم والأجهزة طبقًا للهوية البصرية الموحدة للشركة القابضة، وطبقا لدليل تقييم مراكز خدمة العملاء بالشركة القابضة لكهرباء مصر، لافتًا إلى أن المركز يتكون من صالة خدمة العملاء والمنطقة الذكية، وصالة لذوي الهمم وكبار السن، والشحن الليلي ومكتب لكبار المشتركين، ومكتب لتهيئة وفحص العدادات وقاعة للتدريب وبوفية لخدمة المشتركين.

شاشات باللمس لضعاف السمع والصم

وقال «أبو وردة»، إن المركز يقدم عدد من الخدمات عن طريق شاشات باللمس لضعاف السمع والصم، ومُوظفين تم تدريبهم على لغة الإشارة للتواصل مع المُشتركين ذوي الهمم، كما تم تقديم أول نسخة من دليل الخدمات مطبوعة بطريقة برايل للمكفوفين إضافة إلى مركز الخدمة من صالة خدمة العملاء والمنطقة الذكية وصالة لذوي الهمم وكبار السن، والشحن الليلي ومكتب لكبار المشتركين، ومكتب لتهيئة وفحص العدادات وقاعة للتدريب وبوفية لخدمة المشتركين.