«الأرصاد» تحذر من موجة حارة شديدة بسبب مرتفع جوي.. متى تنتهي؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة اليوم، على جميع المحافظات.

وأشارت الهيئة إلى أنه بدءا من الأربعاء المقبل، ستشهد البلاد بداية موجة حارة جديدة، إذ ترتفع درجات الحرارة العظمي بنحو 5 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وتستمر لمدة 48 ساعة، نظرا إلى قدوم كتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، ورياح حارة قادمة من المناطق الجنوبية الغربية.

درجة الحرارة اليوم

وجاءت قيم ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 30 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 31 والصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 29 والصغرى 16

بنها: العظمى 29 والصغرى 17

دمنهور: العظمى 29 والصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 29 والصغرى 16

كفر الشيخ: العظمى 29 والصغرى 16

المنصورة: العظمى 29 والصغرى 17

الزقازيق: العظمى 30 والصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 30 والصغرى 16

دمياط: العظمى 28 والصغرى 15

درجات الحرارة في محافظات القناة

بورسعيد: العظمى 24 والصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 31 والصغرى 14

السويس: العظمى 31 والصغرى 15

درجات الحرارة في سيناء

العريش: العظمى 26 والصغرى 14

رفح: العظمى 25 والصغرى 15

رأس سدر: العظمى 26 والصغرى 14

شرم الشيخ: العظمى 28 والصغرى 17

درجات الحرارة اليوم في مطروح والإسكندرية

الإسكندرية: العظمى 25 والصغرى 14

العلمين: العظمى 24 والصغرى 14

مطروح: العظمى 23 والصغرى 12

السلوم: العظمى 24 والصغرى 11

سيوة: العظمى 29 والصغرى 11

درجات الحرارة في البحر الأحمر

رأس غارب: العظمى 31 والصغرى 14

الغردقة: العظمى 31 والصغرى 15

سفاجا: العظمى 30 والصغرى 15

مرسى علم: العظمى 31 والصغرى 15

شلاتين: العظمى 31 والصغرى 17

حلايب: العظمى 28 والصغرى 17

أبو رماد: العظمى 30 والصغرى 16

رأس حدربة: العظمى 39 والصغرى 15

درجات الحرارة في الصعيد اليوم

بني سويف: العظمى 31 والصغرى 12

أسيوط: العظمى 31 والصغرى 11

سوهاج: العظمى 30 والصغرى 14

قنا: العظمى 32 والصغرى 14

الأقصر: العظمى 35 والصغرى 15

أسوان: العظمى 35 والصغرى 16

الوادي الجديد: العظمى 33 والصغرى 13

أبو سمبل: العظمى 34 والصغرى 14