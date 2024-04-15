«القومي لتنظيم الاتصالات»: إتاحة خطوط محمول لذوي الهمم بتخفيض 50%

أكد محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حرص الجهاز المستمر على التواصل مع ذوي الهمم، من خلال إطلاق مبادرات متعددة تعزز دمجهم في المجتمع، وتلبي احتياجاتهم.

دعم ذوي الهمم وحل مشكلاتهم

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أضاف إبراهيم: «عملنا على حل المشكلات التي يعانون منها، مثل التواصل مع شركات المحمول سواء التواصل مع مركز تلقي الشكاوى، أو الذهاب إلى فروع شركات المحمول والتعامل معهم بلغة الإشارة هناك، أو المواقع والتطبيقات الخاصة بشركات المحمول».

وتابع: «أصدرنا قواعد خاصة في شركات المحمول في أبريل، وبدأت في تنفيذ هذه القواعد، بالإضافة إلى الخدمات والباقات التي أصدرناها لـ ذوي الهمم، مثل خط 50% تخفيض في كل فروع شركات المحمول، وألزمنا شركات المحمول بالكود الهندسي في كل فروعها، سواء الرامبات أو الأماكن الخاصة بذوي الهمم، وأن يكون لهم أولوية الحصول على الخدمات».

الخط المخفض لذوي الهمم 50%

وأوضح أن أي شخص من ذوي الهمم يذهب إلى الفرع يجب أن تكون له أولوية الحصول على الخدمة بطريقة فورية، وإن أراد الحصول على الخط المخفض 50% يجب أن يقدم الأوراق الثبوتية.