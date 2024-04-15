قفزة نوعية بخدمات المياه والصرف الصحي.. «30 مليار جنيه في 2022-2023»

كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن الحزم الرئيسية للمشروعات المنفذة من خلال الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2022-2023، لتشمل مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالي 9 مليارات و26 مليون جنيه.

مد وتدعيم شبكات صرف صحي في 119 قرية

وقال رسلان في تصريحات صحفية، إنّ أعمال الإحلال والتجديد تتضمن المد والتدعيم وتحويل المرافق ومحطات المعالجة الثلاثية وصرف صحي القرى ومجابهة الأمطار، إلى جانب المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تقدر بنحو 28.4 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 40 محطة لمياه الشرب، وشبكات مياه شرب في 711 قرية، و56 بئرا ارتوازيا، ومد وتدعيم شبكات صرف صحي في 119 قرية بخلاف الوصلات المنزلية.

تنفيذ 27 مشروعا في مجالات التعاون الدولي

وأشار إلى تنفيذ مشروعات وبرامج التعاون الدولي في محافظات «كفر الشيخ، الدقهلية، والغربية، والفيوم، والشرقية، والبحيرة، والمنوفية، ودمياط، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان» بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 1.4 مليار يورو، ونحو 1.22 مليار دولار، إضافة إلى 9.37 مليون فرنك سويسري.

وأكد رئيس القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي، الانتهاء من تنفيذ 27 مشروعا في مجالات التعاون الدولي بالعام المالي 2022-2023.