رئيس «القابضة للمياه» يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية بالقرى

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات حياة كريمة تسيطر على جدول أعمال الشركة، إذ تأتي في المرتبة الأولي، ضمن أولويات المرحلة الحالية، والتى تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية

ووجه المهندس ممدوح رسلان، في بيان، اليوم الأربعاء، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية؛ لتحقيق الاستفادة وجنى ثمار الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وكلف الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فريق عمل من قطاع المشروعات بالبنية التحتية بالشركة القابضة بقيادة العميد محمد جلال رئيس قطاع المشروعات، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات، حيث قام المهندس طاهر كمال، ومنال صلاح، يرافقهم مهندسي ومسئولى المكون البيئى بالبحيرة بإجراء جولة بقرى (بلقطر الشرقية والغربية – كوم القناطر بمركز أبو حمص - وقرى هلايل والحصة بمركز دمنهور – وقري كفر داور – والهدي والتقوي بمركز وادي النطرون)؛ للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات، والمتابعة البيئية والمجتمعية والميدانية لقرى حياة كريمة لقياس مدى رضاء الأهالى عن الخدمات المقدمة.

توفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني القرى

وتابع اللواء مهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، موقف الأعمال الجاري تنفيذها للوصلات المنزلية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أثناء جولته التفقدية التي أجراها للقرى المستهدفة بمركز وادى النطرون.

والتقى رئيس مياه البحيرة، بالمواطنين المستفيدين بالخدمة والذين أعربوا عن سعادتهم بتلك المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية، وكان لها أثر كبير في تغير حياتهم للأفضل.

الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا

وأكد خلال اللقاءات التي جمعته بالمواطنين، أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحى أمن، بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأصدر تعليماته بمتابعة المشروعات ونسب التنفيذ بشكل مستمر مؤكدا على المتابعة اليومية على أرض الواقع؛ للوقوف على تقدم الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية لما له من أهمية خاصة لمشروعات المبادرة في تحسين كافة الخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصري.