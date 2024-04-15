بعد مشاركتها في مسلسل «إنترفيو».. من هي منة سماحة؟

تُشارك الفنانة الشابة منة سماحة في مسلسل «إنترفيو»، وذلك في أول بطولة مطلقة للممثلة رنا رئيس، والذي سيعرض على منصة Watch It قريبًا.

وظهرت سماحة ضمن قائمة المشاركين في مسلسل إنترفيو بطولة رنا رئيس، ولم يكن هذا العمل الأول الذي تشارك فيه على شاشة التليفزيون.

الفنانة منة سماحة هي شقيقة الفنانة آية سماحة زوجة المخرج محمد السباعي، كان أول عمل درامي لها تقدمه على شاشة التليفزيون مسلسل «تحت السيطرة» بطولة نيللي كريم عام 2015، إذ قدمت من خلاله شخصية «دينا»، وفي العام التالي شاركت في فيلم «هيبتا».

توالت الأعمال على منة سماحة لتقدم لنا شخصية «منى بنة الدكتور سعد» ضمن أحداث مسلسل «أنا شهيرة .. أنا الخائن»، وشخصية «جيسي» ضمن أحداث مسلسل «اختفاء»، كما أنضمت إلى أبطال مسلسل «100 وش»، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين عام 2020.

وكان آخر عمل قدمته قبل إنترفيو مسلسل «زي القمر» الجزء الثاني عام 2021، لتشارك في أحداث حكاية فوتوشوب، وقدمت شخصية «شاهي» وتعود لنا في عام 2024 بمسلسل «إنترفيو».

مسلسل «إنترفيو»

تدور أحداث مسلسل «إنترفيو» حول شخصية «نادين» التي تعمل محللة بيانات، وتذهب إلى إحدى الشركات لإجراء مقابلة عمل، وتقلب هذه المقابلة حياتها رأسا على عقب، وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل إنترفيو

ومن أبطال مسلسل إنترفيو رنا رئيس، وخالد شباط، ومنة سماحة، وديانا هشام، وسارة نور، ومونيكا ألفونس، ومحمد عادل، وتأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.