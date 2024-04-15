«الصوتيات والمرئيات» يبرز توصيات وزير الزراعة للباحثين بمركز البحوث

أبرز مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشاط الوزارة خلال إجازة عيد الفطر، حيث تابع السيد القصير، وزير الزراعة، سير العمل خلال فترة الإجازة، مع مسؤولي الوزارة استعدادات حصاد القمح، كما تابع تقارير وأعمال غرف العمليات التابعة للوزارة.

أوضح المركز أنه خلال الإجازة، تفقد «القصير» معامل معهد الصحة الحيوانية ومتبقيات المبيدات، وأشاد بدورها في سلامة الغذاء ومنظومة الصادرات، كما التقى بالباحثين في معامل معهد صحة الحيوان والمبيدات، مؤكدا اهتمام الدولة بالبحث العلمي التطبيقي.

آليات صارمة تمنع التلاعب في نتائج التحليل بعد إصدارها

وأكد الوزير خلال لقاءه مع الباحثين بالمركز على توفير الدعم المادي واللوجيستي للباحثين لإجراء تجاربهم البحثية، وإيجاد آليات صارمة تمنع التلاعب في نتائج التحليل بعد إصدارها، والتأكد من أن العينة التي جرى تحليلها، تم أخذها من الشحنة المعدة للتصدير، وأخذ عينات عشوائية من الأسواق المحلية، ومنافذ البيع الجملة والقطاعي، وتحليلها لضمان سلامة الغذاء للمواطن المصري، مع نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، وتوعية المصدرين للالتزام بالقواعد والاشتراطات المطلوبة للتصدير، والابتعاد على الممارسات المسيئة التي تؤثر بالسلب على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، كذلك الاهتمام بالتدريب وإعداد كوادر جديدة من شباب الباحثين لتولي المسؤولية.

لفت المركز إلى أن معامل الوزراة كانت في خدمة عملائها طوال أيام الإجازة، ومنها: المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية وفروعه بالمحافظات، فضلًا عن المعمل المركزي للمبيدات، ومعامل مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس، كما تم إلغاء الراحات بالجهات الخدمية والرقابية، وعلى رأسها: العاملون بجهاز حماية الأراضي، والعاملون بالحجر الزراعي المصري وإدارته بالموانئ، والعاملون بالحجر البيطري، والعاملون بمحطات الغربلة واعداد وتجهيز تقاوى القطن.

متابعة حصاد وتوريد القمح بالمحافظات

وفيما يتعلق بغرف العمليات والمتابعة، تم متابعة حصاد وتوريد القمح بالمحافظات، كما تم مواصلة المرور على الأحواض لرصد التعديات على الأراضي الزراعية، اضافة الى متابعة حالة المحاصيل وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

كما أجرى عدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات زيارات ميدانية، لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، حيث تفقد مديري مديريات الزراعة الحقول ومتابعة الزراعات، كما تفقد رئيس مركز البحوث الزراعية محطتي بحوث الجميزة وسخا، كذلك تفقد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة مواقع العمل بكفر الشيخ، كما تفقد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحجر البيطري بمطار القاهرة ومركز التلقيح الاصطناعي بالعباسية وحديقة الأسماك بالجبلاية وحديقة الحيوان بالإسكندرية.