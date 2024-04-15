بتكلفة بسيطة.. طريقة عمل بديل كريمة الطهي في المنزل

كريمة الطهي عنصر أساسي ومهم في تحضير بعض الوصفات الشهية مثل المكرونات والطواجن والأرز المعمر، والعديد من الأكلات التي تضيف لها كريمة الطهي مذاقا مختلفا، وعادة ما ترغب ربات المنازل في التجديد في طريقة العمل، وفي نفس الوقت تكون بطريقة صحية.

وخلال السطور التالية، نستعرض طريقة عمل بديل كريمة الطهي في المنزل، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بديل كريمة الطهي

2 كوب كبير من الحليب.

كوب صغير قشطة.

2 معلقة متوسطة دقيق.

2 معلقة صغيرة من النشا.

ربع ملعقة كبيرة ملح.

3 ملاعق متوسطة مارجرين.

بياض بيضة كبيرة.

إليكِ خطوات عمل بديل كريمة الطهي

- الخطوة الأولى ضعي كمية الزيت في وعاء على نار هادئة واتركيها لمدة دقيقة واحدة، ثم ضعي الزيت جانبًا ليبرد تماما، واخفقي بياض البيض مع كمية السمن، وضيفي الدقيق والنشا لمزيج البيض، واستمري في الخفق دقائق معدودة.

- الخطوة الثانية: ضيفي كمية الحليب مع خليط البيض واخفقي مرة أخرى لمدة خمس دقائق، واسكبي خليط البيض في وعاء على النار، وقليبه باستمرار حتى لا يتكتل الخليط، واتركي المزيج جانبًا حتى ينضج تمامًا.

- الخطوة الثالثة اخلطي مزيج البيض مع الكريمة والملح بالخلاط الكهربائي لمدة خمس دقائق حتى تصبح كريمة الطهي جاهزة، احفظي الكريمة في وعاء زجاجي محكم الغلق.