خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن طرد رامي ربيعة بعد تدخله مع زيزو

حسم توفيق السيد الخبير التحكيمي الجدل، بشأن أحقية رامي ربيعة في الحصول على بطاقة حمراء، خلال مباراة الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مؤجلات مسابقة دوري Nile، والتي تقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن طرد رامي ربيعة

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت: «لا يوجد أي خطأ نهائيا على رامي ربيعة، وبالتالي اللاعب لم يستحق الحصول على بطاقة حمراء خلال مجريات مباراة الأهلي والزمالك المقامة في الوقت الحالي، وقرار حكم اللقاء إبراهيم نور الدين، سليم بعدم منح لاعب الأهلي البطاقة الحمراء في اللقاء».